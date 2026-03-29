IPL 2026: ଧୋନିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୩ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ…

ଆଘାତ କାରଣରୁ ଏତିକିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଧୋନି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (ସିଏସକେ)କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଆଇକନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଧୋନି ପୁନର୍ବାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏମଏସ ଧୋନି ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। କିନ୍ତୁ, ଧୋନିଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।

ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା:

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ ଅତି କମରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡଲାଇନ୍ ରହିପାରନ୍ତି।

ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଅତି କମରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ପୁନର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି।

ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି CSK ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗତ କିଛି ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ହେଲେ, ବୟସ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ।

ଏବେ ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଥାଲା’ ବିନା ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀ, IPL ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CSKର ପ୍ଲେଇଂ XIରେ ଧୋନି କିମ୍ବା ସୁରେଶ ରାଇନା କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ୧୬ ସିଜନ୍‌ରେ କେବେ ଘଟିନାହିଁ।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦାୟିତ୍ୱ:

ହେଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦଳକୁ ଆଗମନ ସହିତ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ CSK ସିଇଓ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ୱିକେଟକିପର ହେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।

