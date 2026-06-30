ଆସାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଜାମିନ ଖାରଜ, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ସ୍ୱୟଂଭୂ ବାବା ଆସାରାମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିବା ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତ କଣ କହିଲେ।
Asaram Bapu Case High Court Verdict : ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ସ୍ୱୟଂଭୂ ସନ୍ଥ ଆସାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ (ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ)ରୁ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସାରାମଙ୍କ ସେହି ଆବେଦନ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ଵାସନା ବା ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଆସାରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଘୋର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ଆମେ ଏବେ ଜାମିନ ଦେଉନାହୁଁ’ – ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଶୀଲ ନାଗୁଙ୍କ ପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆସାରାମଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏବେ ଜାମିନ ଦେଉନାହୁଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ଜାମିନ ଦେବାର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇପାରେ।” କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦିଆଯିବ।
ଆସାରାମଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ବାହାରେ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ଵାସନା ଖାରଜ କରିସାରିଛନ୍ତି
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସାରାମଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଆସାରାମଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ (POCSO) ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନାବାଳିକା ସାମୂହିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ‘ପେନିଟ୍ରେଟିଭ୍’ (Penetrative) ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସାରାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଟିମକୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
୨୦୧୩ ମାମଲାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଯୋଧପୁରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଆସାରାମଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ କାଳ (ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାରାମ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜାମିନ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ଵାସନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।