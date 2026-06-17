ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଆମେରିକା ଖେଳିଲା ବଡ଼ ଚାଲ !

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ଆମେରିକା ସେନା କମାଣ୍ଡର ନାମ ବଦଳାଇ 'ୟୁଏସ୍ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ' (INDOPACOM) କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ବଢୁଥିବା ରଣନୀତିକ ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ  : ଫ୍ରାନ୍ସରେ G-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାର ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅର୍ଥାତ ପେଣ୍ଟାଗନ ‘ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ’ର ନାମ ବଦଳାଇ ପୁଣିଥରେ ‘ୟୁଏସ୍ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ’ କରିଦେଇଛି।

ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ମହାସାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକାର ‘ସେଭେନ୍ଥ ଫ୍ଲିଟ୍’ ଆସିଥାଏ, ଯିଏକି ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଏହି କମାଣ୍ଡର ନାମ ‘ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ’ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାର ନାମ ପୁଣି ବଦଳାଇ ‘ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ’ କରିଦିଆଯାଇଛି। ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାର ନାମ ପୁଣିଥରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ଯଦିଓ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଟେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ୭ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସାମରିକ ଐତିହ୍ୟ, ସୈନିକମାନଙ୍କ ଗୌରବ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ…

ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି?

ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା ‘କ୍ୱାଡ୍’ (QUAD) ଗଠନ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଳ ଆଧାର ହିଁ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍‌କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ‘ଇଣ୍ଡୋ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଏହା ବାହାରୁଛି ଯେ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେବ, ଭାରତ ମହାସାଗର ନୁହେଁ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ବଦଳିଥିଲା ନାମ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ବର୍ଷ ୨୦୧୮ରେ ଆମେରିକା ସେନା କମାଣ୍ଡର ନାମ ‘U.S. Pacific Command (USPACOM)’ ରୁ ବଦଳାଇ ‘U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM)’ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମ୍ୟାଟିସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ବଢୁଥିବା ରଣନୀତିକ ଭୂମିକା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁରକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ‘Pacific Command (USPACOM)’ ନାମ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ‘ଲିଗାସି’ (legacy) ଏବଂ ‘ଐତିହାସିକ ରୁଟ୍’କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମାଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ର, ମିଶନ୍ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଳୁ ନାହିଁ।

ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ନାମ ହିଁ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାମ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବଦଳାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ଅଛି। ଏପରି ମନେହେଉଛି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଭାରତକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ…

ଗୋଲ୍, ଗୋଲ୍, ଗୋଲ୍‌… ମେସିଙ୍କ ଶାନଦାର…

ମାଟିରେ ମିଶିବ କି ଶିବସେନା! ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ…

1 of 28,967