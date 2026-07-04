ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ! ସରକାର ଦେଲେ ୧୫ ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ, ବନ୍ଦ ହେବ କି ଚ୍ୟାନେଲ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ବଢୁଥିବା ପାଇରେସିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
Telegram : ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ବଢୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସରକାର ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଇରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସେୟାର ହେବା ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (I&B) ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ସେହି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କପିରାଇଟ୍ ଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି; ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସି ଏବଂ ଭାରତର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଏହାର ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପାଇରେସି ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଇରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା: କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ (Copyright violation) ପାଇଁ ଯେପରି ଟେଲିଗ୍ରାମର ଅପବ୍ୟବହାର ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ କମ୍ପାନୀ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୫ ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଭାରତର କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ମିଡିଆ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି—ଯେପରିକି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର୍ସ, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ସ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା।
ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପାଇରେଟେଡ୍ କପି (ନକଲ) ପ୍ରାୟତଃ ରିଲିଜ୍ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି।
ଏହି ପାଇରେସି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଇରେସି ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ମେସେଜ୍-ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ଟେଲିଗ୍ରାମ୍) ଏହି ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ୧ ୫ ଦିନର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ।
ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ବାବଦରେ ସୂଚନା ମଗାଗଲା
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ସିଗନାଲ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲା।
ମେଟା କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସରକାର ସମାନ ଧରଣର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫିସିଂ ଭଳି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମେଟାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଫିଚର ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପାମ୍, ଫିସିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ସ୍କାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ରୂପ ଧାରଣ କରି କରାଯାଉଥିବା ସାଇବର ଆଟାକକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ; କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ।