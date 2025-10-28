ବାତ୍ୟା ଭୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ!

ତୁର୍କୀରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା।

By Subhasmita Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ଆଉ ଏହି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଭିତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏହି ସହରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।  ତେବେ ଯଦିଓ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ତୁର୍କୀରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଭୂମିକମ୍ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅତି କମରେ ତିନୋଟି କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୧ ଥିଲା।

ତୁର୍କୀର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (AFAD) କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଲିକେସିର ପ୍ରଦେଶର ସିନ୍ଦିର୍ଗି ସହରରେ ଥିଲା।

ଇସ୍ତାନବୁଲ, ବୁର୍ସା, ମାନିସା ଏବଂ ଇଜମିର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତୁର୍କୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ।

ଅଗଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଛି ଭୂକମ୍ପ: 

ତୁର୍କୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ବାଲିକେସିରର ସିନ୍ଦିର୍ଗିରେ ୬.୧ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ତୁର୍କୀର ବାଲିକେସିର ପ୍ରଦେଶରେ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିକେସିରର ସିନ୍ଦିର୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ୭.୭୨ କିଲୋମିଟର (୪.୮ ମାଇଲ) ଥିଲା।

ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସହର ଇସ୍ତାନବୁଲ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ:

୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ୭.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପରେ ତୁର୍କୀରେ ୫୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୧ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଠା ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ସିରିଆର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଆହୁରି ୬,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

