ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଲଟିଲା ରାକ୍ଷସ: ମା’ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଲା, ବାପା-ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଲା ହତ୍ୟା…3 କୋଟି ହାତେଇବାକୁ 4ର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିଲା ଗାତ, ଶେଷରେ…

ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଲା ପୁଅ । ମା’ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ମାରିଲା । ବାପା-ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କଲା ହତ୍ୟା...3 କୋଟି ହାତେଇବାକୁ 4ର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିଲା ଗାତ । ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଜୀବନ ବୀମା ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଲିସିଗୁଡ଼ିକର ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହାପୁଡର ବିଶାଲ କୁମାର।
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବୀମା କଲା। ପରେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶି ଦିନ ତିଷ୍ଟି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଗଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବିକ, ବିଶାଲ ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୬, ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ନେଇ ଚାରୋଟି ଗାଡ଼ି – ଗୋଟିଏ ଟୟୋଟା ଲେଜେଣ୍ଡର, ଗୋଟିଏ ନିସାନ ମ୍ୟାଗନାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଜା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କିଣିଥିଲେ। ମାସିକ ମାତ୍ର ₹୨୫,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ସବୁ କରିବା ନେଇ ASP ଅନୁକୃତି ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ବିଶାଲଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଶାଲ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି।
ବିଶାଲ ଚାରିଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ
ଅଧିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ବିଶାଲ ଚାରିଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ବୀମା ପଲିସିରୁ ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଲିସିରୁ ମଧ୍ୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ। ଆହୁରି ୬୨ଟି ପଲିସିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ପାଇବାକୁ ବାକି ଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁର ଖୋଲିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ
ତେବେ ବିଶାଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ବିଶାଲଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, ସେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ମେରଠରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ 2024 ଫେବୃଆରୀରେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଆମ ବିବାହର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଅନେକ ଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।”
ବିଶାଲ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା 5-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହା ଜାଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାହାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ, ବିଶାଲ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ।
ବିଶାଲ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ମାନିଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଶାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡ କହିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଲା ଯେ, “ପ୍ରଥମେ, ବିଶାଲ ବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜୁନ୍ 22, 2017 ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା।” ଏହା ଆଧାରରେ, ସେ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ବୀମା ପଲିସିରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଛ ଥିଲା। ବିଶାଲ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଭାରୀ ଜିନିଷରେ ଆଘାତ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା
“ତା’ପରେ ସେ 2022 ରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଏକତା ସିଂଘଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରି ଏକତାର ବୀମା ପଲିସିରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏକତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ବଳପୂର୍ବକ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
62ଟି ପଲିସିର ଟଙ୍କା ଆସିବା ବାକି ଥିଲା
“ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 ରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୁକେଶ ସିଂଘଲଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ମୁକେଶଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 64ଟି ବୀମା ପଲିସି ଥିଲା, ଯାହାର ପରିମାଣ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି ପଲିସି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି।” ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ବିଶାଲଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି।