ମାତ୍ର ୫୦ ଟଙ୍କାର ନିବେଶରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ମାଲାମାଲ କରିଦେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍‌ଟି ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବୀମାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିମାସରେ କରାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନିବେଶ ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅର୍ଥରାଶିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।

By Priyanka Das

Post office scheme : ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ବା ମଜୁରୀ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏମିତି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ମାତ୍ର ୫୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ‘ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା’ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ସ୍କିମ୍‌ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ?

ଡାକଘର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା (RPLI) ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି। ଏହାକୁ ଆପଣ ବୀମା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ ନିବେଶରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ନିବେଶର ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍କିମ୍‌କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୀମା ରାଶି ମାତ୍ର ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କମ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି, ଏହି ପ୍ଲାନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର ବାଛିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କ’ଣ?

ଡାକଘର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରୀ ବୋନସ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡାକଘର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବୀମା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ୧, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୬୦ ଟଙ୍କାର ବୋନସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ।ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ୬୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଭରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନିବେଶ ଅବଧି ୪୧ ବର୍ଷ ହେବ। ଯେହେତୁ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ୧, ୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସମ ଏସ୍ୟୁଅର୍ଡ ଉପରେ ୬୦ ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁଥିବା ବୋନସ୍ ଏହିପରି ହେବ:

୧ ବର୍ଷର ବୋନସ (10,00,000÷1,000) × 60 = 60,000ଟଙ୍କା
୪୧ ବର୍ଷର ସମୁଦାୟ ବୋନସ : 60,000 × 41 = 24,60,000 ଟଙ୍କା (୨୪.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ Whole Life Insurance ପ୍ଲାନ, ତେଣୁ ଏହା ମ୍ୟାଚୁର ହେବା ପରେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ

(ବୀମା ରାଶି) + ୪୧

10,00,000 + 24,60,000 = 34,60,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ୩୪.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?

ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା (RPLI) କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମାଗନ୍ତୁ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ

ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବେ। ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବୟସ ସୀମା ୧୯ ରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କଶିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ୧୦, ୦୦୦ ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସମ ଏସ୍ୟୁଅର୍ଡ ବାଛିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ ଦିନେ ଶିବ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ…

ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୨୦…

1 of 9,669