ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ମହାତୋଫାନ, ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ମାଡିଆସିଲା…
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଝଡ଼ରୁ ଭାରତ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ NOAA ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଏହି G୩-ସ୍ତରୀୟ ଭୂ-ଚୌମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ବିଶେଷକରି ଲଦାଖରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ କିମ୍ବା ଅରୋରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ।
ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିର ଆକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌର ଝଡ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ।
ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ୪୪୬୧ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ M୧.୮-ଶ୍ରେଣୀର ସୌର ଜ୍ୱର ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ଲାଜ୍ମା ମେଘ ଯାହାକୁ CME (କରୋନାଲ୍ ମାସ ଇଜେକ୍ସନ୍) କୁହାଯାଏ, ମହାକାଶରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଝଡ଼ର ବେଗ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା:
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମେଘ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୧,୪୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା।
ଏହି ସୌର ଝଡ଼କୁ G୩ କିମ୍ବା ‘ଶକ୍ତିଶାଳୀ’ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୌର ଝଡ଼କୁ G୧ ରୁ G୫ ସ୍କେଲରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ G୧ ସବୁଠାରୁ ମୃଦୁ ଏବଂ G୫ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର।
G୩-ସ୍ତରୀୟ ଝଡ଼ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଗନାଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, GPS ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୮ ପାଇଁ G୩-ସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଏବଂ ଜୁନ୍ ୯ ପାଇଁ G୨-ସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଆକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ:
ଏହି ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। ଲଦାଖର ହାନଲେ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା, ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ରୁ ୨:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୋରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ପ୍ରାୟ ୪,୫୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ହାନଲେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅବଜରଭେଟୋରୀର ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଅରୋରା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଅରୋରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଲଦାଖର ହାନଲେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅବଜରଭେଟୋରୀରେ ପ୍ରମୁଖ ସୌର ଝଡ଼ ସମୟରେ ଅରୋରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଏକ G୫ ବା ଅତି ବର୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ଝଡ଼ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତର ଏହି ସହରରେ ଦେଖାଯିବ:
ଲଦାଖ ବ୍ୟତୀତ, ନୁବ୍ରା ଉପତ୍ୟକା, ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ତ୍ସୋ, କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ହାଲୁକା ଲାଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ଆଭା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାଶ ଜରୁରୀ।
ହେଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିୟାନ୍ ଦେଶ, କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅରୋରାର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାସମାନିଆ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଚିଲିର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କେବେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରର ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଧକ୍କା ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅରୋରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ଆକାଶରେ ନାଚୁଥିବା ଝଲସୁଥିବା ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଏ – ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ।
ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୌର ଝଡ଼ର ସଠିକ୍ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ; ଯଦିଓ ଅରୋରା ଦେଖିବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆଜି ରାତିରେ ଆକାଶ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।