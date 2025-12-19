ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ବରତା, ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା, ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ମୃତଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲେ ନିଆଁ
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହିଂସା ଏବଂ ଅରାଜକତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଢାକା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୈମନସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁକା ଉପ-ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି:
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ଇସଲାମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଢାକା-ମୈମନସିଂ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର ରାତିରେ (ଡିସେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫) ଉପ-ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୋୟାର ମାଷ୍ଟରବାରି ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଓନିୟର ନିଟ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କାରଖାନାରେ ଏହି ହିଂସା ଘଟିଥିଲା।
ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା:
ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ (୩୦) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦୀପୁ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୟମନସିଂର ତାରାକାଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ବାଂଲାଦେଶୀ ବଙ୍ଗଳା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ତ୍ତା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଆରବି ଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ କାରଖାନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦୀପୁ ଇସଲାମ ଏବଂ ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ମୃତଦେହକୁ ସ୍କୋୟାର ମାଷ୍ଟରବାରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ହିଂସା ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ଧତାର ଏହି କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ମୃତଦେହକୁ ଢାକା-ମୈମନସିଂ ରାଜପଥକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଭାଲୁକା ଉପଜିଲା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ହୋସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୟଗମ୍ବରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆରାଫତ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମୌଳବାଦ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।