“ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ମା’ ସାପ ସହ ସମାନ, ଯିଏ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଛୁଆକୁ ଖାଇଯାଏ”
ପୁଣି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯତୀ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମା’ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ମା’ ତା’ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ନାଗିନ୍ ଶଦୃଶ୍ୟ।
ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଦାସନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯତୀ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏପରି କିଛି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ମୁଜାଫରନଗରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସନାତନ ବୈଦିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଉଚିତ।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ନିଜର କହିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେଶରେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ମାଆ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ପ ପରି।
ଯେପରି ଏକ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଖାଏ, ସେହିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। କାରଣ ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ।
ନେପାଳ ହିଂସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ:
ନେପାଳ ହିଂସା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳର ନେତାମାନେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଭାବନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ କରିବାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଭାରତର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ: ବିହାରରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେତାମାନେ କୁକୁର ପରି ଭୁକିଥାନ୍ତି।
କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ନେତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥାଏ।
ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା:
କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରର ମୁସଲମାନମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମାନବତାର ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଧାରା ୩୭୦କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯତୀ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଜାଫରନଗରର ଗାନ୍ଧୀନଗର କଲୋନୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।