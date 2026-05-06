ଆଜି ଦିନ ୧୨:୧୭ ରୁ ରାହୁକାଳର ଛାୟା, ଏହି ୪ ରାଶି ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

ଆଜି କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ରାଶିଫଳ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର ୬ ମଇ, ୨୦୨୬: ଆଜି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି କି, ନା ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି?

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏହି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମହାଜାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ମେଷ ରାଶିରେ ‘ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ’ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛି; ଅନ୍ୟପଟେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିରଳ ତିନି-ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ‘ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରିଛି।

ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ‘ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର’ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ମେଷ:

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବୃଷ:

ବୃଷ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ:

ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ କରିବେ।

କର୍କଟ:

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ବଳ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।

ସିଂହ:

ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବିତାଇବେ।

କନ୍ୟା:

ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

ତୁଳା:

ଆଜି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ।

ବିଛା:

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ।

ଧନୁ:

ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ପରିମାଣର ମାନସିକ ଚାପ ଆଣିପାରେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।

ମକର:

ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

କୁମ୍ଭ:

ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।

ମୀନ:

ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରି ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ।

