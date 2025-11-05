ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଙ୍କ ଏକ ରହସ୍ଯମୟୀ ମନ୍ଦିର; ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିର…

ଜାଣନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡି଼ତ ଲୋକ କଥା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ଯ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକି ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଗରୁ ଦେଇଥାଏ ସୂଚନା। ଏପରିକି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ରାଜ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୁରରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ବେହଟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ଷା ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାଏ।

ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷା ରୁତୁ ଆସିବାର ସପ୍ତାହକ ଆଗରୁ ଏକ ପଥରରୁ ପାଣି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସବୁଆଡେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି କୁଆଡୁ ବର୍ଷେ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Winter Tips: ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ…

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି, ଶେଷ…

ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛଇ କି ଯଦି ଏହି ଠାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଛାତରୁ ଖସେ ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ରୁତୁରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି କମ ପାଣି ଖସେ ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବ୍ରିଟିଷ ଅମଳରୁ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ଯତା କାଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ କିଛି ଜଣା ପଡିନାହିଁ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରାୟ ଛଅ ରୁ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ସର୍ବଦା ହୋଇଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏହା ରହସ୍ଯମୟ।

You might also like More from author
More Stories

Winter Tips: ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ…

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି, ଶେଷ…

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା BSNL, ଏହି…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା…

1 of 25,019