ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ଆଖି ବୁଜିଲା ଦିନକର ଶିଶୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି…
ଆଖି ବୁଜିଲେ ୪ ଜଣ...
ଓଡିଶା ଖବର: ରାତି ଅଧରେ ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦିନକର ଶିଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ରାତି ଅଧରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆ ଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା…
ଗୁଜୁରାଟର ଆରଭାଲି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଡାସା ସହର ନିକଟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିବି ଭାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ମ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୋଡାସା ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅହମଦାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ମୋଡାସା-ଧନସୁରା ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁଟି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜିଗ୍ନେଶ ମୋଚି (୩୮), ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତିଲାଲ ରେଣ୍ଟିଆ (୩୦) ଏବଂ ଆରଭାଲିର ନର୍ସ ଭୁରିବେନ ମନତ (୨୩) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ଯୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ଯ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି ନିକଟରେ ଥଇବା ଏଖ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଗତୀ କମାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏଣୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଭାସ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରୁ ବାହାରକି ଅନ୍ଯ ମାନଙ୍କୁ କାଢିବା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆହାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଫରେନସିକ ଟିମ ପହଁଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କିଛି ଜଣା ପଡିନାହିଁ।