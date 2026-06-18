ପିଏମ କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ, ଜୁନ ୨୦ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କିସ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ।
PM Kisan Yojana Status: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟମକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର।
ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜରୁରୀ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି (e-KYC) ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ସରିନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ CSC (ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର) କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିସାନର ଆଧିକାରିକ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ନିଜେ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ (Land Seeding) ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନିଜର ପରିଚୟ କାର୍ଡ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ମୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ (Active) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ, ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ
ଜୁନ ୨୦ରେ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ।
ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ କିସାନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ସେଠାରେ ହୋମପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ‘Know Your Status’ ର ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହାପରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ (Captcha Code) ଭରି ସବ୍ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଯିବ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ (Verify) ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ‘Yes’ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ।