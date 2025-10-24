ଉଡ଼ିବ ମଣିଷ…ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ! ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ଉଡିପାରିବ ମଣିଷ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡିପାରିବେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ବେଜିଂ: ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସହିତ ଚୀନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ “ଉଡ଼ନ୍ତା ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍” ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହାକୁ ମାନବ ଉଡ଼ାଣର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ମଣିଷ ଭାରୀ ଯାତାୟାତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ।

ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ “Flying ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍” ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି: ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ଏବଂ ୧୫୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଉଡ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।

ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ କିପରି କାମ କରେ: ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ “ଉଡ଼ନ୍ତା ବୋର୍ଡ”। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହାକୁ ଶରୀର ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବୋର୍ଡର ତଳ-ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ୫ଟି ଛୋଟ ଟର୍ବୋ-ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ପ୍ୟାକ୍‌ଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ।ଉପଭୋକ୍ତା ଶରୀର ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି

ବ୍ୟାକପ୍ୟାକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବହନ କରି ଉଡ଼ିପାରିବେ। ଉଡ଼ାଣ ପରିସର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଗତି ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ (ଯେପରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା, ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା କାର୍ଯ୍ୟ) ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

 

