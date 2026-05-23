‘ଇରାନ ନକ୍ସାରେ ଆମେରିକା ପତାକା’, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ

ଆମେରିକା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ତେହେରାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇରାନର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଚିତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସହ ଭାଷଣ ଜାରି ନକରି ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍‌ରେ ଇରାନର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା: “ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର।”

ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେହେରାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେହେରାନରେ ଥିବା ସମୟରେ, ମୁନିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ଏବଂ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି, ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା:

ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।

ତେହେରାନ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି:

ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଶାଇବାର ଦାବି ଉପରେ ଏକ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି।

କହିଛି: “ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ୫୧ତମ ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏପରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ୫୨ତମ ହେବା ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି।”

ମୋ କଥା ଶୁଣ: ୫୧ତମ କିମ୍ବା ୫୨ତମ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଆକାଶରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆସକ୍ତତାରେ ହଜିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ବାକି ପଚାଶ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇପାର।

