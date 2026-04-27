ସବୁଠୁ ଖତରନାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲା ଦମଦାର୍ ଟୀକା! କେତେ ସଫଳ ହେବ ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା
ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବି ରୋଗିଣା ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷକରି ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଯାହା ପାନକ୍ରିୟାସ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।
ପାନକ୍ରିୟାସ୍ ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପାଚନ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ଭଳି ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ପାନକ୍ରିୟାସ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ – ଯେପରିକି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓଜନ ହ୍ରାସ, କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା।
ପ୍ରାୟତଃ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମେଟାଷ୍ଟାସାଇଜ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଘଟଣା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ହାର ପ୍ରତି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ରୁ ୩ ମାମଲା ଥିଲା; ଏବେ ଏହା ୬ ରୁ ୭ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା।
mRNA ଟିକା କ’ଣ:
ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଟୋଜିନ୍ ସେଭୁମେରାନ୍ ନାମକ ଏକ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଟ୍ୟୁମରର ଜେନେଟିକ୍ ସୂଚନା (ନିଓଆଣ୍ଟିଜେନ୍) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକା, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା mRNA ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବିଶେଷକରି ମେସେଞ୍ଜର ରିବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (mRNA) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ କୌଶଳ ଯାହା ରୋଗ ହେବାର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।
ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିକା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ପ୍ରଶାସିତ କରାଯାଏ।
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ:
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟୋଜିନ୍ ସେଭୁମେରାନ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟିକା ସହିତ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ଏକ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଔଷଧ (ଏକ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ୍ ଇନହିବିଟର୍) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମରର ଡିଏନଏ ଆଧାରରେ ଟିକା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ୧୬ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଟିକା ଆଠଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଟ୍ୟୁମରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ଯାହା କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଟି-କୋଷ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଟ୍ରିଗର କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଠ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସାତ ଜଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଚାରି ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥିଲେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଟୀକା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିବା ଆଠ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ପରେ ଏହି ଟିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କର MSK (ମେମୋରିଆଲ୍ ସ୍ଲୋନ୍ କେଟରିଂ) ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି – ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ।
ଅଗ୍ନାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ mRNA ଟିକା ଆଶାର ଆଲୋକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ ପରୀକ୍ଷଣ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।