୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଘ ମାସର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ, କିପରି ପାଇବେ ମୋକ୍ଷ!
ମାଘ ମାସରେ ପଡୁଛି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ପୌଷ ମାସ ପରେ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାସରେ ଦାନ ଏବଂ ସ୍ନାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମାଘ ମାସରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଯିଏ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରେ, ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ମାସ:
ମାଘ ମେଳା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଯାହା ଋଷି, ସନ୍ଥ, ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଘ ମେଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କେଉଁ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।
ମାଘ ମେଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଏହି ବର୍ଷ, ପୌଷ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ସେହି ଦିନ ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାଘ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି ୧୫ ଫେବୃଆରୀରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ମାଘ ମେଳା ମଧ୍ୟ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ, ରବିବାରରେ ଶେଷ ହେବ।
ମାଘ ମାସରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମାଘ ମେଳା ୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମେଳା ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେବ।
୭୫ ବର୍ଷ ପରେ, ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ହେତୁ ରବିବାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦିନ।
ମାଘ ମେଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ମାଘ ମାସକୁ ଦାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ପୁରା ମାଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ, ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାଘ ମାସର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।