“ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ ୧ କୋଟି ପୁରସ୍କାର”… ମୋଦି-ଶାହଙ୍କ ପାଖରେ TMC ସାଂସଦ ସାୟୋନି ଘୋଷଙ୍କ ଦାବି
"ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ପୁରସ୍କାର"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟୋନି ଘୋଷ।
ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି
ସାୟୋନି ଘୋଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସିକନ୍ଦରାବାଦର ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ୧ କୋଟି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ସାୟୋନି ଘୋଷଙ୍କ ଦାବି:
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟୋନି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜଣେ ବିଜେପି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବା କ’ଣ ନୂତନ ଭାରତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା?”
ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସାୟୋନି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।”
“ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କ’ଣ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ? ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ବୁଲନ୍ଦସହର ପୋଲିସ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମୋ ହତ୍ୟାକୁ ଉସକାଇଥିବା ଏହି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୋର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏବଂ ଏପରି ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଚୁପ୍ ହେବି ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।”