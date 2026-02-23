୩୦ ହଜାର ଦରମା, ୪୦ ଲକ୍ଷର ଋଣ… ଏହିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଜିର Gen Z, କ’ଣ ଏହା ପଛର କାରଣ
କାହିଁକି ଋଣ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର Gen Zଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ, ବିଶେଷକରି ଋଣ ପରିମାଣ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ Gen Z ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଋଣ ଅଛି। ଏହି ଧାରା ବିଶେଷ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
CIBIL ଏବଂ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫୋରମର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ସୂଚାଇଥାଏ। ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ Gen Z କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଋଣ ଫାଶରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଦେଶର Gen Z କିପରି ଋଣ ଫାଶରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CIBIL ଏବଂ UFF ରିପୋର୍ଟରେ କି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ:
ET ର ରିପୋର୍ଟ ପୁଣେର ବିଦ୍ୟୁତ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି, ଯିଏ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ରେ, ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଋଣ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପକରଣ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ମରାମତି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଋଣ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୪ ଟି ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଫିନଟେକ୍ ଆପ୍ସ, ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ (NBFC), କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ଛୋଟ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଋଣ ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁହନ୍ତି, “ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମହଙ୍ଗା ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜସ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତୁରନ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ EMI ହରାଇବାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି।”
ପ୍ରତିଦିନ ୧୫-୨୦ କଲ୍ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରାଯିବା ପରେ, ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଋଣ ପରାମର୍ଶ ସଂସ୍ଥା, ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଶର୍ମା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ମୋତେ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବରଂ ମୋର ଋଣ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ।”
ଶର୍ମା ଭିନ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ, ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୨୫-୩୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଋଣ ସମାଧାନ ଫାର୍ମରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି।
୧୯୯୭ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ଜୁମର୍ସ, ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଥିଲା।
ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ-୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ଉପରେ ୩୦-୪୦ ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ଫାଶ ପଛରେ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଚକ୍ର ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ପରି ବଡ଼ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଋଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତି, ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଯାତ୍ରା, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଛୋଟ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଋଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ସହଜ, କ୍ଷତିକାରକ ମନେହୁଏ ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ EMI କଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଋଣ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ:
CIBIL ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣ ଚାହୁଁଥିବା ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧% Gen Z ରେ ଅଛନ୍ତି। CRIF ହାଇ ମାର୍କ ଏବଂ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫୋରମ୍ (UFF) ର ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, NBFC ଫିନଟେକ୍ ରୁ ୬୫% ରୁ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବୟସ ୨୬ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ଏହି ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ପଛରେ ରହିଛି। CRIFF-UFF ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଋଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬% ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବକେୟା ରହିଛି।
ଏହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୫ କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି (୩୧-୧୮୦ ଦିନର ବାକି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଅତିରଞ୍ଜିତ?
ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁରାଗ ମେହରା ET କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ନା, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତିରଞ୍ଜିତ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଋଣ ଫାଶରେ ଫସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଋଣର ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦରମାରୁ ଅନ୍ୟ ଦରମାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବାକି ନାହିଁ।
ଜେନ ଜେଡ କାହିଁକି ଋଣରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି:
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ଫାଶରେ ଫସିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ।
ଗୁରୁଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଋଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ଋଣ ମୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ, FREEDର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ରିତେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଣକୁ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି।