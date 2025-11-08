କେମିତି ସମ୍ଭବ…ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ କଟିଲା ୨୦ଲକ୍ଷ ୭୪ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ, ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଣିକି ସାବଧାନ ନହେଲେ…

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଏକ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ୨୦.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଏକ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ୨୦.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛି। ଘଟଣାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ, ନାଇ ମଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀ କଲୋନି ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନମୋଲ ସିଂଘଲ ନାମକ ଜଣେ ସ୍କୁଟର ଆରୋହୀଙ୍କୁ ୨୦.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଚାଲାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଟର ଆରୋହୀ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡିର କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଚାଲାଣ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଟଙ୍କା କମିଗଲା: ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟର ଚାଳକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲାଣ ଭାଇରାଲ କଲେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜରିମାନା ପରିମାଣକୁ ଚାରି ହଜାରକୁ ହ୍ରାସ କଲା।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍କୁଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ MV ଆଇନର ଧାରା ୨୦୭ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଥିବା ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୨୦୭ MV ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜରିମାନା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା ଯୋଡାଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜରିମାନା ପରିମାଣ ୨୦.୭୪ ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲା।

ଏସପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅତୁଲ ଚୌବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଜାଫରନଗରର ନାଇ ମଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ।

ଏମଭି ଆଇନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା : ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, MV ଆଇନର ଧାରା ୨୦୭ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଟରକୁ କେବଳ ୨ହଜାର ଜରିମାନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତଥାପି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା ପରିମାଣ ଏବଂ ୨୦୭ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ୨୦.୭୪ ହୋଇଥିଲା। MV ଆଇନର ଧାରା ୨୦୭ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଯାନକୁ ଜରିମାନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା ୨ହଜାର ହେବ।

 

