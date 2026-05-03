ସାଲୁନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ହାଇଡ୍ରାମା, ଚୁଟିଧରାଧରି ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ମାରପିଟ୍
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ବିୟୁଟି ସାଲୁନ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶେଷରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାରପିଟ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପରର ଚୁଟି ଟଣାଟଣି ହେବା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ବିୟୁଟି ସାଲୁନ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହେବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଅନଲାଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ହାତାହାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଚୁଟି ଧରି ଟଣାଟଣି ହେଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ଥିବା ସାଲୁନ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ହଙ୍ଗାମା ଖେଳିଗଲା।
ଯେମିତି ହିଁ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଲା, ସାଲୁନ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲେ, କାରଣ ଦୁଇ ମହିଳା ପରସ୍ପରକୁ ଟଣାଟଣି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ।
ଭିଡିଓର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ସାଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ମାରପିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଶାରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଖେଳାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ହଙ୍ଗାମାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଅଜବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
बात कहासुनी से शुरू हुई और फिर दोनों युवतियां हाथापाई पर उतर आईं
एक दूसरे को गालियां बकते हुए दोनों एक दूसरे पर चढ़ बैठी
युवक बीच बचाव करता रहा लेकिन ये दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
ये युद्ध लखनऊ के एक सैलून में हुआ है. pic.twitter.com/9QbwPwczSs
— Dr.Tabassum Parveen (@Tabassum__2) May 2, 2026
ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଜାରେ କହିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ତ ମେକଓଭର (Makeover) ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ “ଫ୍ରି WWE ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ” ମିଳିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଲୁନ୍ଟି ଏବେ କୁସ୍ତି କସରତର ଅଖାଡ଼ା ବନିଯାଇଛି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, “ବେଚାରା ପୁଅଟି ମଝିରେ ଫସିଗଲା।”
लखनऊ के सैलून में मेकओवर करने आई लड़की का खुद ही मेकओवर हो गया 😂
बात इतनी बड़ी कि मारपीट और गाली गलौज पर आ गई!!
वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक दूसरे का मेकअप किया जा रहा है 😂 pic.twitter.com/zjI20UQOnb
— Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) May 1, 2026
ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ମଜାକିଆ ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦକୁ ହିଂସା ବଦଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ବିବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ।
ଏହି ଝଗଡ଼ା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଭିଡିଓଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରୁଛି ଏହି କ୍ଲିପ୍ଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ମଜାଦାର ଲାଗିଛି, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କମୁଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସାଲୁନ୍ର ଏହି ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପାଲଟିଛି।