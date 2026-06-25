ଅଫର୍, ଅଫର୍, ଅଫର୍… iPhone 16 ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବର୍ଷା, ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର କିଣନ୍ତୁ
ଏଠାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇପାରିବେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି iPhone 16, ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପୁଳ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଅଫରର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ମଡେଲ୍ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା iPhone ଥିଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
iPhone 17 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ iPhone ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ Apple ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ iPhone 16 ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା।
iPhone 16 ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16 ରେ ଏକ 6.1-ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 60Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ 2,000 nits ର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
A18 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହି iPhone ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏବଂ Apple Intelligence ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ପ୍ରୋସେସରଟି ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ।
ଏହାର ପଛପଟେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 48MP ଏବଂ 12MP ଲେନ୍ସ ଏବଂ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଏକ 12MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 22 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସମର୍ଥନ କରେ। iPhone 16 ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି।
iPhone 16 ଉପରେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ରିହାତି:
ଭାରତରେ ଏହି iPhone ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 79,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। 16,000 ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ପରେ ଏହା Flipkart ରେ 63,900 ଟଙ୍କାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ; 16,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ ରିହାତି ସହିତ, ଆପଣ 4,000 ଟଙ୍କା ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
20,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟ ରିହାତି ସହିତ, ଆପଣ ଏହି iPhone କୁ ମାତ୍ର 59,900 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ – ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ।
Google Pixel 10କୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବାର ମୌକା:
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ ଉପରେ ରିହାତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ Amazon ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଫର୍ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆପଣ ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Google Pixel 10 କୁ ଏକ ବଡ଼ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ କିଣିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଫୋନଟି ଭାରତରେ 79,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ Amazon ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଅଫରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ 59,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ।