ପୃଥିବୀ ପରେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାମାରୀ, ସତର୍କ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା

By Jyotirmayee Das

Hidden Pandemic: ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ନୀରବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ସଙ୍କେତ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକଦା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଚିନ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ମଦିରା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ “ଲୁଚି ରହିଥିବା ମହାମାରୀ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ସି-ଅର୍ଚିନଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହେଲା: ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଚିନ୍ ପ୍ରଜାତି ଡାଏଡେମା ଆଫ୍ରିକାନମ୍ ର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନେକ ରୀଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟେନେରିଫ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।

ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି ନୂଆ ସି-ଅର୍ଚିନ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଲାର୍ଭା ଫାଶ ବସାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଚିନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ପୁରୁଣା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଚିନଗୁଡ଼ିକ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନୂତନ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅଧ୍ୟୟନ କିଏ କରିଥିଲେ: ସ୍ପେନର ଟେନେରିଫରେ ଥିବା ଲା ଲାଗୁନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଭାନ କାନୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ୭୬ଟି ରୀଫ୍ ସ୍ଥାନ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେରାଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ସି ଅର୍ଚିନ୍ କ’ଣ: ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭୂତଳରେ ବାସ କରେ। ଏହାକୁ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ “ମାରି କାଣ୍ଟେଦାର ଜୀବ” (କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ) କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଶରୀର ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକାର, ଏହାର ସାରା ଶରୀରରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଥର ଏବଂ ରୀଫ୍ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଚିନ୍ ଶୈବାଳ ଖାଇଥାଏ।

 

