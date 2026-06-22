ଏହି ଦୋକାନରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ ଲୋକ! ଏକାକୀ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୋବୋଟ୍ ସମ୍ଭାଳୁଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋର
ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ଚଲାଇବ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୋବୋଟ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଜଗତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋବୋଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ହଂକଂରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସୁବିଧା ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ରୋବୋଟ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିବ।
ଶିୟାଓ ଗାଇ କିଏ:
ଶିୟାଓ ଗାଇକୁ ବେଜିଂସ୍ଥିତ ଏଆଇ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗାଲବଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ହାତ ଲମ୍ବା, ଯାହା ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହାର ମଣିଷ ପରି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ AI କ୍ଷମତାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ଏହି ରୋବୋଟ ବାଲା ଷ୍ଟୋର:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହଂକଂର ହଙ୍ଗ ହୋମ୍ ୱାଟରଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ୨୪/୭ ସୁବିଧା ଷ୍ଟୋର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମାନବ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନାହିଁ; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଜିଆଓ ଗାଇ ନାମକ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଏହି ଷ୍ଟୋରକୁ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦୋକାନରେ ରୋବୋଟ କେଉଁ କାମ କରିବ:
ଶିୟାଓ ଗାଇ କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଷ୍ଟୋରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ।
ଏହି ରୋବୋଟର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି:
ସେଲ୍ଫରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା।
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା।
ବିଲିଂ ଏବଂ ଚେକଆଉଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବା।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା।
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଏକକାଳୀନ ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର, ବିକ୍ରୟ ସହାୟକ ଏବଂ କ୍ୟାସିୟର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ।
ଗ୍ରାହକମାନେ କ’ଣ ପାଇବେ:
ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପାନୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଓଭର-ଦି-କାଉଣ୍ଟର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅନନ୍ୟ, ରୋବୋଟ୍-ପରିଚାଳିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ରୋବୋଟ୍ କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ:
ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଅତୀତର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ AI ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, କଫି ଚେନ୍ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ AI-ଆଧାରିତ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଷ୍ଟମ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ ଲେବଲିଂ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।