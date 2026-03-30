LPG ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍! ଫୋନକୁ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ, ଏହି ଡିଭାଇସ ବଞ୍ଚାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ନିସନ୍ଦେହରେ ସୁବିଧାଜନକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଏକ ଛୋଟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍; ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସେନ୍ସର୍:
ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାସ ସେନ୍ସର ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବାୟୁରେ ଗ୍ୟାସର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖେ।
ଗ୍ୟାସ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଏକ ଜୋରରେ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥାଏ। କିଛି ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାନ୍ତି।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଘରୁ ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍:
ଯଦି ଆପଣ ସୀମିତ ବଜେଟରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଡିଟେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ବଜାରରେ ଏପରି ଅନେକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା କେବଳ LPG ନୁହେଁ ବରଂ PNG ଏବଂ CNG ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଉପକରଣଟି ଜୋରରେ ସାଇରନ୍ ବଜାଏ, ଯାହା ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିଦିଏ।
ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ; ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱିଚବୋର୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ସ୍ମାର୍ଟ ରେଗୁଲେଟର:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏକ ମାନକ ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ରେଗୁଲେଟର ବାଛିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଡିଭାଇସଟି ଏକ ଅଟୋ-କଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ; ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ପାଇପରେ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ରେଗୁଲେଟରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସସ୍ତର ସୂଚକ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାହିଁକି ଜରୁରୀ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସୁଲଭ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପସନ୍ଦ।