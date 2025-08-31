ଝିଅ ପଛରେ ପଡିଛି ସାପ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୬ ଥର ଚୋଟ, ଆଉ ତାପରେ…

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଛୋଟ ଝିଅ ପଛରେ ପଡିଛି ସାପ। ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଝିଅକୁ ସାପ କାମୁଡିଲାଣି ୬ ଥର, ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସବୁଥର ଝିଅ ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଯାଉଛି ସାପ।
କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ୱା ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଉପରେ ସାପର ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି। ଆଉ କେବଳ ସେହି ଝିଅକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଦଂଶୁଛି ବିଷଧର ସାପ। କ’ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଦଂଶୁଛି ସାପ?
ସାପର ଟାର୍ଗେଟରେ ଝିଅ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୌଶାମ୍ବୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପୁରା ଗାଁକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସିରାଥୁ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଭୈନସାହପର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ୧୫ ବର୍ଷର ରିୟା ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଛଅ ଥର ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି।
ରିୟାର ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିଆକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ।
୪ ଦିନରେ ୪ ଥର କାମୁଡ଼ିଛି: ରିୟାର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ସାପଟି ଝିଅକୁ ପୁଣିଥରେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ।
ରିୟା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚାରିଥର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
କେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତ କେତେବେଳେ ଘର କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଅସହାୟତା ହେତୁ ସେ ଏବେ ଭୂତ ପ୍ରହାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି।
କ’ଣ କହୁଛି ଝିଅ: ପୀଡିତା ରିୟା କୁହନ୍ତି ଯେ ସାପଟି ବହୁତ ବଡ଼, ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଦେହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପଟି ଅଛି। କାମୁଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଏ, ସେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ପାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ ଯିଏ ଭୂତ ପ୍ରହାର କରେ।
ଏହି ସମୟରେ ରୀୟାର ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବାର ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ତିନିଥର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା: ସେହି ସମୟରେ ସିରାଥୁ ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଖିଳେଶ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିୟା ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିନିଥର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ସେହି ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟ ଏବଂ ସଙ୍କଟରୁ କେବେ ବାହାର କରିବେ।