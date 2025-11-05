ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏ କିଭଳି ସମ୍ଭବ…୬୨ ବର୍ଷ ହେବ ଆଦୌ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି; ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଫେଲ

ଭିଏତନାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ୬୨ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଇ ଙ୍ଗୋକ୍, ବୟସ୮୧...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଦ ବିନା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଯଦି ଆମେ ପୂରା ରାତି ନିଦ ନ ପାଏ ତେବେ ଆମେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭିଏତନାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ୬୨ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଇ ଙ୍ଗୋକ୍, ବୟସ୮୧, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଏପରି ଯେ ଏହା ଶୁଣି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

ଙ୍ଗୋକ୍ କୁହନ୍ତି, “ମୋତେ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ମୋର ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି।” ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ… ଔଷଧ, ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଏପରିକି ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଫେରି ନଥିଲା।

ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା: ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ନିଦ୍ରା ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ। ସ୍ମୃତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଙ୍ଗୋକ୍ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ହୁଏତ ମାଇକ୍ରୋ-ନିଦ୍ରା, ଛୋଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ସକ୍ରିୟ” କିପରି ରହିପାରିବେ ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।

ଜୀବନ କିଭଳି ବିତୁଛି: ଙ୍ଗୋକ୍ ସାରା ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଶୋଇଯାଏ, ସେ କ୍ଷେତକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଇସ ୱାଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବସି ଭାବେ କିମ୍ବା କାମ କରୁଥାଏ।” ସେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ୭୦ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ରାଇସ ୱାଇନର ଅନେକ ବୋତଲ ସାରି ଦିଅନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୩ମସିହାରେ, YouTuber ଡ୍ରିଉ ବିନ୍ସ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଭିଏତନାମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରା ରାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଙ୍ଗୋକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାହୀନ ଥିଲେ। ଥାଇ ଙ୍ଗୋକ୍ କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଅଭାବରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବିନିଏ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଅଧିକ ସମୟ ଅଛି।”

