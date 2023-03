ଲଦାଖରେ ଅଜବ ଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଜୀବ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ତୁର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ ପରୱୀନ କସବାନ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ବିଲେଇ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପଶୁଟି ବଡ ବିଲେଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାନ ମୁନିଆ । ତେବେ ଏହାର ମୁହଁ ବାଘ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଶରୀର ଓ ଚାଲିଚଳଣୀ କୁକୁର ସହ ମିଶୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲଦାଖରେ ଶୁଟ କରାଯାଇଛି । ଆଇଏଫଏସ ପରୱିନ କାସୱାନ ଟ୍ୱିଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଦାଖରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ପଶୁର ନାମ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ଜୀବ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି କୁକୁର ଭୁକୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଶେଷରେ ପଶୁଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ଭୁକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

A beautiful and rare animal found in India. In Ladakh region. Not many have heard about it. Guess what. Via @fatima_sherine. pic.twitter.com/dCqnawVsrs

