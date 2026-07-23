ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଫଳତା

‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’, ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର’, ‘ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ନୀଳଚକ୍ର’, ‘କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ’

By Manoranjan Sial

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ଟ୍ରେଡ ମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆଉ ୫ଟି ଟ୍ରେଡ ମାର୍କ ଆବେଦନ ଆସନ୍ତା ଟ୍ରେଡ ମାର୍କ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’, ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର’, ‘ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ନୀଳଚକ୍ର’, ‘କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ’। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ।

ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ ଓ ଲୋଗୋର ପେଟେଣ୍ଟ (ସ୍ଵତ୍ତ୍ୱାଧିକାର) ହାସଲ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ‘ଏସ୍‌ଜେଟିଏ’ ଲୋଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗତବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ନାମ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଧାମ ଶବ୍ଦଟି ଐତିହାସିକ ଭାବେ ପୁରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ “ଧାମ” ଶବ୍ଦଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ସରକାର ହଟାଇଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରି ଏସ୍‌ଜେଟିଏ ମନ୍ଦିରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମାରକୀକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ…

1 of 14,657