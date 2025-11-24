ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଦେବୀ; ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଘରେ ବଢେ ଅଶାନ୍ତି, ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ……
ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାପିତ ଏହି ମନ୍ଦିର !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମିଳେନା ଅନୁମତି । ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କଲେ କାଳେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଫେରିଥାଉ।
ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ବଢିବ , ପତି ଓ ପତ୍ନିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ କଣ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନା ନାଇଁ।
ତେବେ ଏପରି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ କେବଳ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଯାଇ ପାରିବେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ।
ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର। ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଏହି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।