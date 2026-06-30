ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍କୁଲ ବସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛ, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ; ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲେ ୧୩ ଜଣ ପିଲା
ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଭ୍ୟାନରେ ୧୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚେମ୍ବୁରର ଜେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି।
Mumbai : ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସ୍କୁଲର ଏକ ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ହଠାତ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୫୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚେମ୍ବୁର ସ୍ଥିତ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର-୧୧ରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଭ୍ୟାନରେ ୧୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚେମ୍ବୁରର ଜେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।