ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ଗଛ ! ବସିବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଏ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ୍…

କଣ ରହିଛି ଏହି ଗଛରର ନାମ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଗଛର ନାମ କଣ ?

ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଦି ଅନେେକ ପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି।

ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ଗଛରେ ବସିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଗଛର ନାମ କଣ…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାହାର ଦେଶରୁ ଶବ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କଣ ରହିଛି…

ଶୀତ ଋତୁରେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ…

ଏହି ଗଛର ନାମ ପିସୋନିଆ, ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରାଳି କିମ୍ବା ବର୍ଲାଇମ୍ ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଚ୍ଛରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ବିହନ ଅଛି।

ପକ୍ଷୀ ଏହା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ପକ୍ଷୀର ପର ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇ ନଥାଏ।ଫଳରେ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ପର ଛଡାଇ ଆଉ ଉଡିପାରେ ନାହିଁ।

ଫଳରେ ସେଠାରେ ହିଁ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ଲାଖି ରହିବା ପରେ ତାର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରାଳି ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ବାହାର ଦେଶରୁ ଶବ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କଣ ରହିଛି…

ଶୀତ ଋତୁରେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ…

ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ନାମ କଣ?…

ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରତି ଘରେ ଲୋକ…

1 of 25,069