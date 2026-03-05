ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ନିଆରା ସହର, ଯେଉଁଠି ମାଂସ ତ ଦୂରର କଥା ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇବା ଅପରାଧ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଳେ କଡ଼ା ସଜା

ଏହି ସହରରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଇଁଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ।

ଏଠାରେ କେବଳ ମାଂସ ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡାର ବିକ୍ରି ଏବଂ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିୟମ କୌଣସି ଗୁଜବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ଏହି ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

ଏହି ସହରଟି ହେଉଛି ପାଲିଟାନା, ଯାହା ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଲିଟାନାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସହର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ମାଂସ, ମାଛ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାଃରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଃ…ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ…

ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ,…

ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ନିରାମିଷ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାଂସାହାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।

୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ପଶୁହତ୍ୟା ଏବଂ ମାଂସ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି କରି ପାଲିଟାଣାରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜୈନ ସନ୍ଥ ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସହର ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅହିଂସାର ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ଗୁଜରାଟ ସରକାର ସହର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ମାଂସ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଲିତାନାକୁ ଏକ ନିରାମିଷ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ପାଲିତାନା ସହର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ବିକ୍ରି ନିଷେଧ। ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।

ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ପାଲିତାନା ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ଶତ୍ରୁଞ୍ଜୟ ପାହାଡ଼ରେ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ।

ଏହି ନିଷେଧ ସମଗ୍ର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହର ଏବଂ ସହରରେ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ସାଧାରଣ। ପାଲିତାନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ତେଣୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

You might also like More from author
More Stories

ବାଃରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଃ…ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ…

ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ,…

T-20 ବିଶ୍ବକପରୁ ବିଦା ହେବ ଭାରତ!…

ଯଦି ଜୀବନରେ ମିଳେ ଏହି ୭ଟି ସଙ୍କେତ, ତେବେ…

1 of 28,414