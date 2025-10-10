(Video) “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅମର ହୋଇଯିବେ” ! କରୱା ଚୌଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ଏଭଳି ଭିଡିଓ , ଯାହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Viral Video:କରୱା ଚୌଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ଏଭଳି ଭିଡିଓ , ଯାହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି କରଭା ଚୌଥ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କରଭା ଚୌଥ ସହିତ ଜଡିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଭିଡିଓ ପାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣ କରଭା ଚୌଥ ସହିତ ଜଡିତ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିଛି ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏପରି ଅନେକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କହିବୁ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏକ ଚାଲୁଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦୀପ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଡିଓରେ ଲେଖା ଅଛି, “ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବ।” ପ୍ରାୟ ୭ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଭିଡିଓରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଚାଲୁଣି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲି ଚାଲୁଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭିଡିଓରେ ଲେଖା ଅଛି, “ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅମର ହେବେ।”

ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ @VishalMalvi_ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଛି, “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅମର ହୋଇଯିବେ।” ଏହି ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡିଓଟି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଜି କରୱା ଚୌଥ ହୋଇଥିବାରୁ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

 

