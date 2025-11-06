ପରିବା ବିକାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୧ କୋଟି; ମାଣ ବସା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ, ଜ୍ୟାକପଟରେ ଜିତିଲେ…
ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଅମିତ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରି ଲଟେରୀ ଉଠାଇଲେ। ୧୧ କୋଟି ଜିତି ମାଲମାଲ ହେଲେ। ରାତାରାତି ବନିଗଲେ କୋଟିପତି। ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡିକି ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବରଷେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଥିବା କୋଟପତଲୀ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅମିତ ସେହରାଙ୍କ ସହ ଠିକ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି।
ସେ ପଁଜାବକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଠିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଯାଗାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି।
ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଲଟେରୀ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଟିକେଟର ମୁଲ୍ୟ ଥିଲା ୫୦୦ ଟଙ୍କା।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମୁକେଶଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗି କରି ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଓ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ଉଠାଇଲେ।
ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଏହି ଲଟେରୀରେ ସେ ହି ଲକି କଷ୍ଟମର ଭାବେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଏଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ହଠାତୁ ଦିନେ ଫୋନ କଲି ଆସିଲା,ଆଉ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ସେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜ୍ୟାକପଟ ଜିତିଛନ୍ତି।ଏହାପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ସେ ଏହା ଜିତିବା ପରେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିଲେ।
କଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା: ସେ କହିଥିଲେ କି ଜ୍ୟାକପଟ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଟି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବେ। ବାକି ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ଏକ ଘର କରିବେ ଓ ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଲୋଭ କରି ଟଙ୍କା ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅମିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ ଏଣୁ ସାଙ୍ଗକୁ କୋଟିଏ ଦେଇ ଥିଲେ । ଅମିତଙ୍କ ମହାନତା ପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।