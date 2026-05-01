ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ‘ଟାଟା-ବାଏ ବାଏ’! ବିଜେପି ଜିତିଲେ ଲଗେଜ୍ ସଜାଡ଼ିବେ ରୋହିଙ୍ଗା-ବାଂଲାଦେଶୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଏକଜିଟ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ଏକଜିଟ ପୋଲ୍ରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶର ନଜର ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନର ଆଗାମୀ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗରମ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂସଦରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ, ତେବେ ‘ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ’ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାଂସଦ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି, “ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। (ବିଜେପି ବୋଧହୁଏ) ଏଭଳି ଯୋଜନା କରୁଛି ଯେ ଯେପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ।”
ବାଂଲାଦେଶୀ ସାଂସଦ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ (ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ) ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପୁଣି ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି “ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ” ବା ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି, ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶରୁ ହେଉଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଟେ। ବିଜେପି “ଶରଣାର୍ଥୀ” ଏବଂ “ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ” ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ୍ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରେ।
ବିଜେପି ନିଜର ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର “ଭରସାର ଶପଥ”ରେ ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି:
ଚିହ୍ନଟ କରିବା: ପ୍ରଶାସନିକ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା।
ବାଦ୍ ଦେବା: ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା (ଯେପରିକି ରାସନ, ସବ୍ସିଡି) ରୁ ବାଦ୍ ଦେବା। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
ଫେରାଇ ପଠାଇବା: ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ରାଜ୍ୟରେ CAA ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (CAA) କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ବିଶେଷ ଲାଭ ମଟୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ। ବିଜେପି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ୨୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କବଜାରୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି।