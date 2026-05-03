ପିଆଜ ୧୨୦୦ ତ ମାଛ ୯୦୦! ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିବା ଦର ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଯିବ
ପାକିସ୍ତାନର ପରିବା ବଜାରରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ, ପିଆଜ ଦର ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କା (ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପ୍ରତି)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ଏହି ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ମାତ୍ର ୨୦ ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଛି। ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଲାହୋର: ଲାହୋରର ପରିବା ବଜାରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଜନତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟାପାର (Trade) ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପିଆଜ-ଆଳୁର ଦାମ୍ କେତେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ରହିଛି…।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରସ୍ଥିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବା ବଜାରର, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ରିଅଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟିଭି’ର ଶୋଏବ ଚୌଧୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟାପାର (Trade) ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପିଆଜ ଦର ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୪୦ ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇକାରୀ ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ‘ଧଡ଼ି’ (୫ କିଲୋ) ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୋକାନୀଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଏହି ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୦ ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ପିଆଜ କେବଳ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା (Quality) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ ଆସୁଥିବା ପିଆଜ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।
ପରିବା ବଜାରରେ କେବଳ ପନିପରିବାର ଦାମ୍ ବଢ଼ିନାହିଁ, ବରଂ ମାଛ ଭଳି ଜିନିଷର ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦୋକାନୀଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଚିର୍ରା’ ମାଛ କିଲୋ ପ୍ରତି ୫୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିନା କଣ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ‘ମଲି’ ମାଛର ଦାମ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି ୬୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦର ହେଉଛି ‘ମହାଶିର’ ମାଛର, ଯାହା କିଲୋ ପ୍ରତି ୯୦୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷର ଏହିଭଳି ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି।
ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକେ ଏବଂ ପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଭାରତର କୃଷି ମଡେଲ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏବଂ ସାର ଉପରେ ବହୁତ ସବସିଡି (ରିହାତି) ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ସାରର ଦାମ୍ ୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା (DAP) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି। ସେଠାକାର ଜନତା ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଉର୍ବର ଜମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ୍ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଉଟି ଉଭୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ସୌଦି ଆରବ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତ ଭାରତ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଡରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ, ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ୭୬ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ବୋକା ବନାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଏବଂ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଏକସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ନିଜର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ, ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶସ୍ତା ରାସନ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଦରକାର। ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନସାଧାରଣ ଏବେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଶୁଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ।