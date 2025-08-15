ଭୟଙ୍କର ଡାମରା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଅପରାଧୀ ଷ୍ଟାଇଲେ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଏତେ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଚେନ୍….

By Manash Ranjan Padhan

 

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କାଉ ସାଜିଲା କାଳ । ଅପରାଧୀଙ୍କ ପରି ଝାମ୍ପିନେଲା ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଚେନ । କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

Crow Fly Stock Photos, Images and Backgrounds for Free Download

କେରଳର ତ୍ରିସୁରରୁ ଚୋରିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଚୋର ଜଣକ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ କାଉ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଉଟି ହଠାତ୍‌ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍‌ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଲା। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ କାଉ ମୁହଁରୁ ଚେନ୍‌ଟି ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଚେନ୍‌ ଫେରି ପାଇଲେ।

Free Vectors | Crow attacking

ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିସୁରର ମାଥିଲାକମ ନିବାସୀ ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶିର୍ଲିଙ୍କ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଚେନ୍‌ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡ଼ି ପରିସର ସଫା କରୁଥିଲେ। ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଶିର୍ଲି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍‌ କାଢ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଶିଡ଼ିରେ ରଖିଥିଲେ। ଶିର୍ଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ର୍ଶିଲି ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍‌ ଏକ କାଉ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଛାଡ଼ି ଶିର୍ଲିଙ୍କ ଚେନ୍‌ ଉଠାଇ ଉଡ଼ିଗଲା।

Why You Don't Mess With Crows, Coming From a Man Who Fears Crows

କାଉକୁ ସୁନା ଚେନ୍‌ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଶିର୍ଲି ବଡ଼ ପାଟି କଲେ ଏବଂ ତା’ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିର୍ଲିଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାଉ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କାଉଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବସିଯାଇଥିଲା। କାଉ ଗଛରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାଉଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍‌ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପରେ କାଉଟି ଉଡ଼ିଗଲା।

Common Buzzard before being chased by a crow : r/OrnithologyUK

ଏହା ପରେ ଶିର୍ଲିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍‌ ପାଇଲେ। ଶିର୍ଲି ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେରଳର କୋଝିକୋଡରେ ଏକ କାଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା କଙ୍କଣ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ।

