ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ୩ଟି ଭୁଲ୍ ବଢ଼େଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ

ଆଧାର-ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଟା ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା! ଏହି ୩ଟି ଭୁଲ୍ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରନ୍ତୁ
Aadhaar Card Problem: କଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଠାତ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି? ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଚାବି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ଚାବିରେ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡୁଥିବ…
ଆଧାରରେ ୩ ଟି ଭୁଲ
- ନାମ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ: ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ। ପ୍ରାୟତଃ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ସ୍ପେଲିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହିତ ମେଳ ଖାଇନଥାଏ । ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ପାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ସ୍ପେଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିର ଅଛି।
- ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ: KYC (Know Your Customer) ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଯଦି ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଡାଟା ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାରବାରକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ। ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରିକି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ସହିତ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉନାହିଁ: ଆଜିକାଲି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ OTP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅକ୍ଷମ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ KYC ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି।
କିପରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ? (ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ)
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ସରକାରୀ ଆଧାର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜଡିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଆପଣ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଡାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବା। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ, ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।