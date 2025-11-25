ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କେମିତି ଯୋଡି ହେବ ଆଧାରକାର୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା…
ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ଆଧାରକାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । କେମିତି ଯୋଡି ହେବ ଆଧାରକାର୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍କୁଲ୍ ଆଡମିଶନ ହେଉ, ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅପଡେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ପୂର୍ବରୁ, ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ। ଏହା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଦ୍ବନ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି…
ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଲିଙ୍କ୍ କିପରି କରାଯାଏ?
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏହି ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ CRS ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଏ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ପିଲାର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସମୟ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆଧାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆଧାର ଅପ୍ସନ ଚୟନ କରି ପିଲାର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ।
ତେଣୁ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ୍, ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ କିପରି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ?
ଯଦି ପିଲାଟି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ଉଭୟ ଅଛି, ତେବେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଏବେ ବି ସହଜ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ Civil Registration System(ସିଭିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ସିଷ୍ଟମ୍) ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍(General Public Sign Up) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ, ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣ(Birth Registration) ସେକ୍ସନ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଅପ୍ସନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ରେକର୍ଡ ମେଳ ଖାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସୂଚନାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ସୁବିଧା UIDAI ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ପରେ, ସ୍କୁଲ ଆଡମିଶନ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ବୀମା, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।