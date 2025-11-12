ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ମାସେ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ

ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ବି ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ।

By Subhasmita Das

ବିହାର: ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ପୂର୍ବରୁ, ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ବିହାରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସେବା:

ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରିବାର ବିବରଣୀ ଏକକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ।

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୭,୫୬,୦୦୦ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ନିଗମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଲାଭ ମିଳିବ: 

ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ହେବା ପରେ, ସରକାର ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବେ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ନବଜାତ ଶିଶୁର ଆଧାର ଏହିପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ:

ଅନଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି:

ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ UIDAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ମୋର ଆଧାର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “ବୁକ୍ ଆନ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ସହରର ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ମାଆ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ପିଲାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବାଲ୍ ଆଧାର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକଣାକୁ ପଠାଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

ଅଫଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି: 

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅଫଲାଇନରେ କରିବା ପାଇଁ, ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।

ଆବେଦନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।

ବାଲା ଆଧାର ସାଧାରଣତଃ ୬୦ ରୁ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ।

