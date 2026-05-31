ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି କି? ଘରେ ବସି ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
UIDAI ଏକ ସରଳ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଗତ ଛଅ ମାସର ନିଜ [Aadhaar Redacted] ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (ଯାଞ୍ଚ) ଇତିହାସ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର ଆଜି ଭାରତରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପରିଚୟ ଚୋରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ UIDAI ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (Authentication) ବା ପ୍ରାମାଣିକରଣର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ?
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ, କାରଣ ସବୁକିଛି UIDAI ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
୧. ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ‘ମାଇ ଆଧାର’ (My Aadhaar) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
୨. ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର [ଆଧାର ରେଡାକ୍ଟେଡ୍] ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍-ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
୩. UIDAI ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି (OTP/ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍) ପଠାଇବ।
୪. OTP ପାଇବା ପରେ, ତାହାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Continue’ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍-ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ।
୫. ଥରେ ଲଗ୍-ଇନ୍ ହେବା ପରେ, ସେଠାରେ ଥିବା ‘Authentication History’ ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ।
୬. ଏବେ ଆପଣ ସମୟସୀମା ବା ତାରିଖ ବାଛନ୍ତୁ (ଆପଣ ଗତ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରିବେ)।
୭. ତା’ପରେ ଆପଣ କିପରି ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍, OTP କିମ୍ବା ଉଭୟ) ତାହା ବାଛନ୍ତୁ।
୮. ସବୁ ହୋଇଗଲା ପରେ, ‘Submit’ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କେବେ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତା’ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ଆପଣ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସହଜରେ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଜଣାଇଥାଏ?
ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (ପ୍ରାମାଣିକରଣ) ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ:
-
ଆଧାର କିପରି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି — ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ (fingerprint), ଆଖିର କନିନିକା ସ୍କାନ (iris scan) କିମ୍ବା OTP ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି କି?
-
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ ଆସିଥିବା ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ।
-
କେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଛି।
-
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ।
ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ
UIDAI କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ (ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଏବଂ ଆଖିର କନିନିକା ସୂଚନା)କୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ‘ମାଇ ଆଧାର’ (My Aadhaar) ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା mAadhaar ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଲକ୍ ଏବଂ ଅନଲକ୍ କରିବା ବହୁତ ସରଳ।
ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଲକ୍ ହୋଇଗଲେ, କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ବା ଆଖିର ସ୍କାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ — ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଲକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ।
କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖିଲେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ:
-
UIDAI ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1947 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ!
-
ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ UIDAI ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
-
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
-
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠକେଇକୁ ଆଗୁଆ ଧରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।