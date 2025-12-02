ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏହି କାମ ନକଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିବନି ଟଙ୍କା! ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ

ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏହି କାମ ନକଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିବନି ଟଙ୍କା! ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଦରମା କ୍ରେଡିଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SIP ବିଫଳ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା:
ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି: ଟିକସ ଦାଖଲରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଆଧାରକୁ ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ITR ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେଉଁମାନେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ପାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ।
ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ୟାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆଧାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ସହଜରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ।
ଯଦି PANକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନ କରାଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ: ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ୍ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଅଟକାଯିବ, ବିଚାରାଧୀନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ TDS/TCS କ୍ରେଡିଟ୍ ଫର୍ମ 26AS ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, TDS/TCS କଟାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର PAN ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର PAN ସାଧାରଣତଃ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହେବ।
ଆଧାର ସହିତ PAN କିପରି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ:
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତା’ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ‘ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର’ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର PAN, ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ। OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PAN ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ତା’ପରେ, ‘କ୍ୱିକ୍ ଲିଙ୍କସ୍’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍’କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।