ଟିଏମ୍‌ସି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ଶହଶହ ଆଧାରକାର୍ଡ! କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କାହାର?

ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଟିଏମସି କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: କ୍ଷମତାରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମସି)ରୁ ବାହାରିଛି ଶହଶହ ଆଧାରକାର୍ଡ଼। ତେବେ ଏହି ଆଧାର କାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଆଧାରକାର୍ଡ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଟିଏମ୍‌ସି ପାଖରେ ନାହିଁ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନ ନଗର ସଲ୍ଟ ଲେକ ସ୍ଥିତ ଟିଏମସି କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସେହି କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ତାଲା ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ସେଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଜବତ କରିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଟିଏମସି କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତ. ସେମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ‘ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ’ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକର ଏକ ପାର୍କ ବାହାରେ ଅନେକ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳେ ପାର୍କକୁ ଜଗିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଠିକଣା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଧାର କାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନନଗର ନର୍ଥ ପୋଲିସ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା।

ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ଆଧାର କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ତାହା ରହସ୍ୟ ପଡ଼ୁନି।

ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୨୯୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୭ଟି ଜିତିଛି। ଏହା ସହିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି।

