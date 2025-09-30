୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନୂଆ ନିୟମ, ଆଧାରକାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟଙ୍କା, ଫଟୋ,ନାଁ, ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା

୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଧାରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପଡେଟ୍

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (UIDAI) ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ।

UIDAI ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ସାଧାରଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ₹୭୫ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା (ଫଟୋ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍) ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ₹୧୨୫ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜରୁରୀ ଖବର: ଏବେ ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର…

IND VS PAK: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବ…

(୭ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ) ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ₹୧୨୫ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ତଥାପି, ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପରି ମାଗଣା ରହିବ।

୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଧାରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପଡେଟ୍
UIDAI ସିଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।

ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
UIDAI 5 ରୁ 7 ଏବଂ 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବେ, ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ, ଫି ₹50 ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅବୈଧ ହୋଇପାରେ।

ଆଧାର କାର୍ଡ ସୂଚନାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ
15 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ଠାରୁ, 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା କେବଳ UIDAI ରେକର୍ଡରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବେ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ (ଯଥା, 1990) ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ଯତ୍ନ (C/o) ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
ଜାନୁଆରୀ 2025 ଠାରୁ, ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଉପଯୋଗୀତା ବିଲ୍ (ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, ଗ୍ୟାସ୍) ବୈଧ ହେବ। ତଥାପି, ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା mAadhaar ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ନିକଟତମ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଜରୁରୀ ଖବର: ଏବେ ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର…

IND VS PAK: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବ…

Low Pressure: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ,…

ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ହେବେ ମାଲାମାଲ, ଦମଦାର ସ୍କିମ୍…

1 of 26,322