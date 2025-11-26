୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ICCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, “କାହିଁକି ହେଉଛି ପକ୍ଷପାତିତା ରାଜନୀତି”
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇ ICC ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଠାକରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଫେବୃଆରୀ ୭ରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ (ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତିନୋଟି) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲମ୍ବୋ ଏବଂ କାଣ୍ଡିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୨୦ଟି ଦଳର ଦ୍ରୁତ ଗତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଥିରେ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ଇଟାଲୀ ସାମିଲ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ, ଆଠଟି ଦଳ ସୁପର ଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ।
ତା’ପରେ ଚାରୋଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ, ଯାହା କୋଲକାତା, କଲମ୍ବୋ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଫାଇନାଲ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କିମ୍ବା କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଖେଳାଯିବ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, “ତେବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇନାଲ୍ ସେଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର କ୍ରେଜ୍ କ’ଣ ପାଇଁ? ଏହା କ’ଣ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ୱାଙ୍ଖଡେ (ମୁମ୍ବାଇର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍) ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେବ। ୨୦୧୧ ମନେ ଅଛି?
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି, ଆଇସିସି ରାଜନୀତି ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।”
ଠାକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। “ସେହିପରି, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ (କୋଲକାତା), ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଚେନ୍ନାଇ), ଆଇଏସ୍ ବିନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ମୋହାଲି) ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ।
କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ପକ୍ଷପାତିତାର ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି,” ସେ X ରେ କହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩3,୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକକାଳୀନ ୧.୩୨ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ ବସିପାରିବେ।