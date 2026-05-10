ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ଗିରଫ
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଥର ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ବିବାହ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁରଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସୁରଟର ଲସକାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଲସକାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କାଲୁ ଭାଇ ବଘାସିଆ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣକ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପଡୁନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମହିଳାଜଣକ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କାଲୁ ବଘାସିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମହିଳାଜଣକ ସୁରଟର ଲସକାନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାଲୁ ବଘାସିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୁରଟ ଏସିପି (ACP) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଏନଏସ (BNS) ର ଧାରା ୬୯, ୩୫୧(୨) ଓ ୩୫୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।