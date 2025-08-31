ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବୁକିଂ କରିହେବ ‘ଆମ ବସ୍’ ଟିକେଟ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଆମ ବସ୍’ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିହେବ। ହ୍ବାଟସ୍ଆପର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ‘ଆମ ବସ୍’ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ହ୍ବାଟସ୍ଆପରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଆଜି ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଇପାରେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି: ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ।
ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଏକକ ଗମନାଗମନ କାର୍ଡ, ସହଯୋଗ ଅଭିଯାନ, ସମାବେଶୀ ସହର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହ ବୁଝାମଣା, ସହର ସାଥୀ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିୟୁଜି ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର: ଯେପରି କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବଦଳିଲେ ବି ନମ୍ବର ସମାନ ରହୁଛି, ସେହିପରି ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବନି।
ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅଭିଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ୧୨ଟି ଏନ୍ଏସି ନେଇ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବାକି ୯ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।