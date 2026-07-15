‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମୀର ଖାନ, କହିଲେ- ‘ଗୌରୀଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ’

ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଜଣକ 'ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍' ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ନୀ କେବେବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

By Priyanka Das

Amir Khan : ବଲିଉଡର ‘ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ’ ଆମୀର ଖାନ ନିକଟରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫତୱା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମୀର ଖାନ ସେହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଲଭ୍ ଜିହାଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମିଲ ନଥିଲା।

ଗୌରୀ, ରିନା କିମ୍ବା କିରଣ କେହି ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ‘ରେଡିଫ୍’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସିଭିଲ ମ୍ୟାରେଜ (ଆଇନଗତ ବିବାହ) କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ରିନା ଦତ୍ତା ଓ କିରଣ ରାଓ ଏବଂ ଏବେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ କେହି ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ଆମୀର କହିଛନ୍ତି, “ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ମିଳନସାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି, ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ମୋ କଜିନ୍ ମନସୁର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଗୌରୀ, କିରଣ କିମ୍ବା ରିନା କେହି ବି ନିଜ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ବିବାହ ସିଭିଲ ମ୍ୟାରେଜ (ଆଇନଗତ ଭାବେ) ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରୀ ହିନ୍ଦୁ ବି ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏବଂ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏ ଧର୍ମର ପାଳନ ବିଶେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମୟ ବିତୁଛି, ଜୀବନ ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା…

ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ…

ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମୀର ୧୯୮୬ରେ ରିନା ଦତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଇରା ଖାନ ଏବଂ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଆମୀର ଓ ରିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଭିନେତାଜଣକ ୨୦୦୫ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଆଜାଦ ଅଛି। ୨୦୨୧ରେ ଆମୀର ଓ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ଆମୀରଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ଆମୀର ଓ ଗୌରୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ କଜିନ୍ ନୁଜହତ ଖାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମୀର ଗୌରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଆମୀର, ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ଘରେ ପରିବାର ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା…

ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ…

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ୧୪୩.୮ ଏମଏମ ବର୍ଷା…

ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ହାସିନା,…

1 of 7,569